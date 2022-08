Pane, pasta e riso sempre più cari: carrello della spesa al top dal 1984 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dall’Istat solo conferme negative sull’inflazione, con i prezzi a luglio in crescita dello 0,4% rispetto al mese di giugno e del 7,9% su luglio 2021 (+8% il dato annuo rilevato a giugno). ll dato definitivo di luglio evidenzia un rallentamento dei... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dall’Istat solo conferme negative sull’inflazione, con i prezzi a luglio in crescita dello 0,4% rispetto al mese di giugno e del 7,9% su luglio 2021 (+8% il dato annuo rilevato a giugno). ll dato definitivo di luglio evidenzia un rallentamento dei...

