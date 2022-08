Olivia Wilde attacca Jason Sudeikis per quanto accaduto al CinemaCon: "Mi voleva imbarazzare e minacciare" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Jason Sudeikis è stato accusato dalla sua ex Olivia Wilde a causa del momento in cui le sono stati presentati i documenti sulla custodia dei figli al CinemaCon. Olivia Wilde ha accusato il suo ex Jason Sudeikis di aver voluto imbarazzarla in pubblico volutamente e minacciarla facendole consegnare i documenti legali riguardanti la custodia dei loro figli in pubblico, durante l'evento CinemaCon. Il 26 aprile, infatti, l'attrice e regista è stata sorpresa mentre stava presentando sul palco il suo film Don't Worry Darling quando le è stata data una busta, situazione che ha subito scatenato la curiosità e i commenti dei presenti e dei media. Tramite i propri avvocati, Olivia Wilde ha ora ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022)è stato accusato dalla sua exa causa del momento in cui le sono stati presentati i documenti sulla custodia dei figli alha accusato il suo exdi aver voluto imbarazzarla in pubblico volutamente e minacciarla facendole consegnare i documenti legali riguardanti la custodia dei loro figli in pubblico, durante l'evento. Il 26 aprile, infatti, l'attrice e regista è stata sorpresa mentre stava presentando sul palco il suo film Don't Worry Darling quando le è stata data una busta, situazione che ha subito scatenato la curiosità e i commenti dei presenti e dei media. Tramite i propri avvocati,ha ora ...

