Nuoto | Burdisso | “Europei Roma tappa di passaggio | ma vogliamo fare bene”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 agosto 2022)si prepara per ospitare l’attesissimo appuntamento con gli2022 di, al via domani, giovedì 11 agosto. Una rassegna importante in cui la squadra azzurra proverà a raggiungere risultati importanti, grazie ai giovani protagonisti capaci di mettersi in mostra già da Tokyo 2020. Tra questi, Federico, che a margine della presentazione dell’evento ha dichiarato: “Siamo una squadra giovane e unita, sappiamo divertirci e comandare in acqua. Sono gasato perché gareggiamo davanti al pubblico di casa, ma non sento la pressione. Sarà unadi, perché l’obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi 2024, ma è comunque importante. Obiettivo dieci ori? Stima realistica”, conclude il classe 2001, in riferimento al ...