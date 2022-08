“Mi ha fatto piangere…”: Donatella Rettore distrutta, la rivelazione è agghiacciante (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un periodo molto triste e doloroso è quello che nell’ultimo tempo ha vissuto Donatella Rettore. Ma finalmente si è riusciti a fare chiarezza sull’intera vicenda. Donatella Rettore è una di quelle artiste che, nonostante la sua età, riesce ad attirare ancora oggi intorno a se un gran numero di fan. Di sicuro complice è anche il fatto che la donna si è divertita ed ha fatto divertire tutti in occasione della sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, un’edizione in cui ha dato il meglio di sé facendo coppia con un’altra cantante. In base alle ultime indiscrezioni sembra che nell’ultimo periodo tra le due non scorra buon sangue. Ma è realmente così? Aria di rottura nella coppia di “Chimica” In questi giorni non si parla d’altro che di una rottura, una lite tra le due ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un periodo molto triste e doloroso è quello che nell’ultimo tempo ha vissuto. Ma finalmente si è riusciti a fare chiarezza sull’intera vicenda.è una di quelle artiste che, nonostante la sua età, riesce ad attirare ancora oggi intorno a se un gran numero di fan. Di sicuro complice è anche ilche la donna si è divertita ed hadivertire tutti in occasione della sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, un’edizione in cui ha dato il meglio di sé facendo coppia con un’altra cantante. In base alle ultime indiscrezioni sembra che nell’ultimo periodo tra le due non scorra buon sangue. Ma è realmente così? Aria di rottura nella coppia di “Chimica” In questi giorni non si parla d’altro che di una rottura, una lite tra le due ...

NetflixIT : Piangere per Purple Hearts? Giuro che noi non l’abbiamo fatto ?? - RobertoFerramol : RT @AnnaRitaFaella: Berlusconi, Meloni e Salvini li abbiamo avuti al governo per anni, sappiamo tutti dove ci hanno portato, se non lo rico… - hazntimseyes : RT @violettosmylove: Il fatto che Damiano stia crescendo sotto i nostri occhi, che lo stiamo accompagnando dall'inizio in questo suo percor… - violettosmylove : Il fatto che Damiano stia crescendo sotto i nostri occhi, che lo stiamo accompagnando dall'inizio in questo suo per… - Marghe0855 : RT @AnnaRitaFaella: Berlusconi, Meloni e Salvini li abbiamo avuti al governo per anni, sappiamo tutti dove ci hanno portato, se non lo rico… -

Bambino rimasto solo in casa, intervengono Vigili del Fuoco e Polizia ... allertati dai vicini di casa che sentivano un bambino piangere dal balcone. Sul posto sono ... Di lì a poco hanno fatto ritorno i genitori spiegando di essersi allontanati solo momentaneamente, il tempo ... In campagna elettorale non si parla di crisi climatica. Forse servono più morti ... c'è veramente da ridere, se non da piangere. Leggi Anche Cambiamenti climatici, lo studio su ... esattamente come ha fatto Biden nella sua campagna elettorale. Leader maschi, bianchi, di mezza età e ... ... allertati dai vicini di casa che sentivano un bambinodal balcone. Sul posto sono ... Di lì a poco hannoritorno i genitori spiegando di essersi allontanati solo momentaneamente, il tempo ...... c'è veramente da ridere, se non da. Leggi Anche Cambiamenti climatici, lo studio su ... esattamente come haBiden nella sua campagna elettorale. Leader maschi, bianchi, di mezza età e ...