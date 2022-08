Massafra | incidente | morto il marito e ferita la moglie Scontro fra un' auto furgonata ed un camion

(Di mercoledì 10 agosto 2022) A metà mattinata il sinistro mortale. Strada di collettaed il lido di Chiatona: per cause da dettagliare un’con a bordo, si è scontrata frontalmente con un. Il 73enne è deceduto, laè rimasta. L'articoloilla fra un'ed un proviene da Noi Notizie..

L'si è verificato intorno alle 10.00 in corrispondenza di San Basilio, a Mottola, in ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di, della stazione di Mottola, oltre ... E' di un morto e un ferito grave il bilancio dell''incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 35 che collega Massafra a Marina di Chiatona. Un morto e un ferito grave. Questo il drammatico bilancio dell' incidente stradale avvenuto questa mattina a Massafra, in provincia di Taranto, sulla via per il mare.