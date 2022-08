Maria De Filippi in bikini orgogliosa delle sue vacanze perfette (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche per Maria De Filippi è arrivato il momento delle attese vacanze e per il gossip il momento delle sue foto in bikini. La conduttrice Mediaset si concede davvero pochi giorni di vacanze all’anno, quella estiva è la sua preferita e ancora una volta sceglie il mare, la barca, la famiglia e i bikini che le donano. Maria De Filippi ha fatto un patto con il diavolo? Lo scorso dicembre ha compiuto 60 anni ma del suo corpo non cede nulla, qual è il suo segreto? I ritocchini piacciono quasi a tutti i vip e sul volto si vedono, i trucchi per restare giovani a lungo o invecchiare bene sono molti ma Maria De Filippi è da sempre molto sportiva e da tempo fa attenzione alla sua dieta. I segreti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche perDeè arrivato il momentoattesee per il gossip il momentosue foto in. La conduttrice Mediaset si concede davvero pochi giorni diall’anno, quella estiva è la sua preferita e ancora una volta sceglie il mare, la barca, la famiglia e iche le donano.Deha fatto un patto con il diavolo? Lo scorso dicembre ha compiuto 60 anni ma del suo corpo non cede nulla, qual è il suo segreto? I ritocchini piacciono quasi a tutti i vip e sul volto si vedono, i trucchi per restare giovani a lungo o invecchiare bene sono molti maDeè da sempre molto sportiva e da tempo fa attenzione alla sua dieta. I segreti ...

