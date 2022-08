Lukaku: 'Penso solo all'Inter e allo scudetto. Sento rabbia dentro, ho detto a Lautaro che dobbiamo fare di più' (Di mercoledì 10 agosto 2022) "A me non importa la classifica marcatori. Vi dico onestamente: io Penso solo allo scudetto. Siamo all'Inter: qui si gioca per lo scudetto,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) "A me non importa la classifica marcatori. Vi dico onestamente: io. Siamo all': qui si gioca per lo,...

InterAndEdits : RT @InterHubOff: ??Romelu Lukaku a @DAZN_IT: “Non mi importa della classifica marcatori, ve lo dico onestamente. Io penso solo allo Scudetto… - feskri : RT @GiuliaLoglisci_: #Lukaku: “#Lukaku: 'Ho provato ad inserirmi al meglio possibile nella squadra (#Inter, n.d.r.), perché la squadra gioc… - Cuchuxxj : RT @GiuliaLoglisci_: #Lukaku: 'Che Lukaku sarei se non avessi incontrato l'#Inter? Io penso che fosse destino di giocare per l'#Inter, come… - GiuliaLoglisci_ : #Lukaku: 'Che Lukaku sarei se non avessi incontrato l'#Inter? Io penso che fosse destino di giocare per l'#Inter, c… - GiuliaLoglisci_ : #Lukaku: 'Li ho trovati meglio di prima. Brozo è diventato ancora più leader, più aperto nella comunicazione. Non p… -