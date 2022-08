Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Dragowski Meret ad ora resta al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Stanotte, a un certo punto, è sembrato chedia Lapotesse clamorosamente saltare e che i liguri potessero tornare su Alex, per cui c’erano stati dei contatti la scorsa settimana. Il motivo? Alcuni irrisolti tra la Fiorentina e il portiere polacco in merito al pagamento della mensilità di luglio. Alla fine, gli intermediari hanno scongiurato il peggio: sarà lui il portiere dello, che ne ha formalizzato proprio in questi minuti l’acquisto. Alla Fiorentina spetterà il 50% della futura rivendita. ????O?? ????O?SKI pic.twitter.com/CGTcllpOjW —Calcio (@ac) August 10, 2022 A questo punto,perde anche ufficialmente un’altra pretendente. Probabilmente l’unica ad aver fatto un tentativo serio per ...