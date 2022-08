Isola ecologica di Gaeta: ampliata la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gaeta – Importanti novità sono state introdotte dall’Amministrazione Leccese per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte di residenti e turisti. A partire da venerdì 12 agosto, di concerto con la società Del Prete, sarà attivo un servizio di conferimento dei rifiuti presso l’Isola ecologica adiacente al Centro di raccolta (Via Lungomare Caboto 88), che consentirà lo smaltimento per qualsiasi tipologia di frazione differenziata (eccetto indifferenziata), dalle 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7, fino al prossimo 15 settembre. “Grazie all’Isola ecologica – spiega il Sindaco Cristian Leccese – consentiamo a residenti e turisti di conferire i rifiuti anche al di fuori dei giorni ed orari previsti in aggiunta al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Importanti novità sono state introdotte dall’Amministrazione Leccese per agevolare ildeida parte di residenti e turisti. A partire da venerdì 12 agosto, di concerto con la società Del Prete, sarà attivo un servizio dideipresso l’adiacente al Centro di raccolta (Via Lungomare Caboto 88), che consentirà lo smaltimento per qualsiasi tipologia di frazione differenziata (eccetto indifferenziata), dalle 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7, fino al prossimo 15 settembre. “Grazie all’– spiega il Sindaco Cristian Leccese – consentiamo a residenti e turisti di conferire ianche al di fuori dei giorni ed orari previsti in aggiunta al ...

infotemporeale : Gaeta / Isola ecologica: ampliata la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti - GazzettinoGolfo : #Gaeta - Isola ecologica: ampliata la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti - - GaetaNews24 : Isola ecologica: ampliata la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti - palermo24h : Troppe sterpaglie nell’Isola ecologica in via Cesare Beccaria, si moltiplicano segnalazioni e… - FratellidItalia : RT @MaxGiammusso: Gravina di Catania, operativa la nuova postazione ecologica in via Quasimodo -