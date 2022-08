Inter, per Casadei non c’è solo il Chelsea: altro sondaggio dall’estero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo Il Chelsea sulle tracce di Cesare Casadei dell’Inter. Per il giovane altri sondaggi dall’estero: le ultime Non solo il Chelsea: sulle orme di Cesare Casadei, secondo quanto riferisce calciomercato.it, pare esserci infatti anche il Nizza, con l’Intermediario Busardò coinvolto nelle trattative. I nerazzurri hanno respinto la prima offerta dei londinesi da 7/8 milioni di euro, ma soprattutto vorrebbero mantenere il controllo del giocatore senza dovervici rinunciare completamente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) NonIlsulle tracce di Cesaredell’. Per il giovane altri sondaggi: le ultime Nonil: sulle orme di Cesare, secondo quanto riferisce calciomercato.it, pare esserci infatti anche il Nizza, con l’mediario Busardò coinvolto nelle trattative. I nerazzurri hanno respinto la prima offerta dei londinesi da 7/8 milioni di euro, ma soprattutto vorrebbero mantenere il controllo del giocatore senza dovervici rinunciare completamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - calciomercatoit : ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensor… - FBiasin : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni. Niente 'diritto di ricompra' per l'#Inter, ma una sorta di 'promessa sulla… - news24_inter : Cagni: «#Inzaghi è in difficoltà all’#Inter, deve vincere per forza» ?? - RaoulCortes : @DiMarzio @SassuoloUS @Inter Il condizionale è d'obbligo perche' non è sicuro o perché non sai nulla?? ???? Non hai… -