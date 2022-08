Inflazione Usa al di sotto delle attese (8,5%). Salgono gli indici di Wall Street che sperano in una stretta monetaria più “morbida” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Frena l’Inflazione statunitense in luglio. L’incremento su base annua dei prezzi la consumo è stato dell’ 8,5% rispetto al + 9,1% registrato in giugno. Un dato al di sotto delle previsioni e che si spiega con il calo delle quotazioni energetiche intercorso tra le due rilevazioni. L’Inflazione “core”, ossia depurata dalle componenti più variabili come energia e alimentari, segna un + 5,9%. Il dato era atteso anche come indicazione sulle prossime possibili mosse della banca centrale statunitense. Alla luce del raffreddamento dei prezzi la Federal Reserve potrebbe essere indotta a rallentare il ritmo della stretta monetaria, ovvero dell’aumento dei tassi di interesse. Tassi più alti hanno l’effetto di ridurre la quantità di denaro disponibile e quindi favoriscono una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Frena l’statunitense in luglio. L’incremento su base annua dei prezzi la consumo è stato dell’ 8,5% rispetto al + 9,1% registrato in giugno. Un dato al diprevisioni e che si spiega con il caloquotazioni energetiche intercorso tra le due rilevazioni. L’“core”, ossia depurata dalle componenti più variabili come energia e alimentari, segna un + 5,9%. Il dato era atteso anche come indicazione sulle prossime possibili mosse della banca centrale statunitense. Alla luce del raffreddamento dei prezzi la Federal Reserve potrebbe essere indotta a rallentare il ritmo della, ovvero dell’aumento dei tassi di interesse. Tassi più alti hanno l’effetto di ridurre la quantità di denaro disponibile e quindi favoriscono una ...

