Gazzetta | a Verona giocherà Meret Per Navas o Kepa bisognerà aspettare

La Gazzetta fa anche il punto sui portieri e scrive che per Navas e Kepa occorre aspettare un altro po'. A Verona, lunedì 15 agosto, prima giornata di campionato, tra i pali dovrebbe esserci Alex Meret che è sempre stato sul punto di lasciare il Napoli ma al 10 agosto è ancora il titolare della formazione di Spalletti. Discorso più o meno simile per Fabian Ruiz al Paris Saint Germain, ma stavolta è De Laurentiis ad aspettare che la controparte faccia lievitare ancora un po' l'offerta arrivando a quota 25 milioni. (…) Sirigu ha svolto le visite mediche ed al Bentegodi sarà in panchina. Dovrebbe giocare Meret anche perché per Navas o Kepa occorre comunque aspettare un altro po'.

