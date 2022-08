Gas: stoccaggi Italia al 75,38%, sopra media Ue del 72,4% (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le riserve di gas dell'Italia sono piene al 75,38% (145,8117 TWh), sopra la media europea del 72,4% (804,2745 TWh). Lo rende noto il database Agsi+ di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'organizzazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le riserve di gas dell'sono piene al 75,38% (145,8117 TWh),laeuropea del 72,4% (804,2745 TWh). Lo rende noto il database Agsi+ di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'organizzazione ...

