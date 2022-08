È il Pd la vera casa dei riformisti non i piccoli partiti, dice Irene Tinagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Ognuno ha un suo modo di fare politica che è frutto sia di come interpreta il “consenso” sia della sua indole. Il punto, soprattutto per chi vuol essere leader, è trovare un equilibrio tra queste due componenti, evitando che certe debolezze caratteriali mettano a rischio gli obiettivi politici». Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico, eurodeputata e presidente della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, Carlo Calenda lo conosce bene. Insieme, come ricorda Repubblica, hanno mosso i primi passi nel think tank Italia Futura di Montezemolo, nel 2013 si sono candidati nella lista Monti (lei eletta, lui no) e ci hanno riprovato in tandem alle europee sotto le insegne del Pd, da cui però Calenda ha divorziato subito, mentre Tinagli ne diventa vicesegretaria. Ora «la telenovela per noi del Pd è finita. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Ognuno ha un suo modo di fare politica che è frutto sia di come interpreta il “consenso” sia della sua indole. Il punto, soprattutto per chi vuol essere leader, è trovare un equilibrio tra queste due componenti, evitando che certe debolezze caratteriali mettano a rischio gli obiettivi politici»., vicesegretaria del Partito democratico, eurodeputata e presidente della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, Carlo Calenda lo conosce bene. Insieme, come ricorda Repubblica, hanno mosso i primi passi nel think tank Italia Futura di Montezemolo, nel 2013 si sono candidati nella lista Monti (lei eletta, lui no) e ci hanno riprovato in tandem alle europee sotto le insegne del Pd, da cui però Calenda ha divorziato subito, mentrene diventa vicesegretaria. Ora «la telenovela per noi del Pd è finita. ...

sick_tired87 : @Gabry55020967 @edoludo ... Aggiungo che darlo per poi lasciarli per anni a casa o a girovagare senza far niente, d… - anaid1958 : RT @pattyfra1: Ciao, sono LILLI ?? sono giovane, bellissima e buonissima! Ma ti pare che mi meriti proprio il canile? Su, umano, aiutami a t… - BoredQueen12 : RT @leidaa_italia: TOMMY HA BISOGNO DI UNA CASA DOVE VIVERE AMATO PER SEMPRE. LO AIUTIAMO A TROVARLA? È una vera e propria forza della nat… - badicea : RT @pattyfra1: Ciao, sono LILLI ?? sono giovane, bellissima e buonissima! Ma ti pare che mi meriti proprio il canile? Su, umano, aiutami a t… - cinzia_pietro : RT @pattyfra1: Ciao, sono LILLI ?? sono giovane, bellissima e buonissima! Ma ti pare che mi meriti proprio il canile? Su, umano, aiutami a t… -