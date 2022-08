Domino's Pizza lascia l'Italia (dopo sette anni): chiuse tutte le 29 filiali. 'Clienti troppo esigenti' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche l'ultimo ristorante ha chiuso i battenti. La catena americana Domino's Pizza ha alzato bandiera bianca in Italia e ha deciso di lasciare il Paese, dopo sette anni negativi. Il partner in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche l'ultimo ristorante ha chiuso i battenti. La catena americana'sha alzato bandiera bianca ine ha deciso dire il Paese,negativi. Il partner in ...

