amendolaenzo : Il blocco navale è pura propaganda, tecnicamente impossibile e contrario a norme europee e internazionali. Bisogna… - elio_vito : Va bene, non demonizziamo la destra, vediamo le sue 'proposte' - le pensioni a 1.000 euro costano 30miliardi, che p… - matteorenzi : Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. F… - CorriereAlpi : Da destra proposte inique e contro i giovani - mattinodipadova : Da destra proposte inique e contro i giovani -

La Stampa

... "Io Premier Se Fratelli d'Italia avrà un voto in più" 'Evidentemente è un problema per il nostro Paese se vincesse la", ha detto il segretario del Pd. "Lo si è visto dalle primedi ...Conanche interessanti per l'agricoltura e l'industria, come quella di costruire 200 nuovi ... Ma sia sincero, non teme che un governo a trazione dispaventi i mercati, gli ambienti ... Da destra proposte inique e contro i giovani Cosa farà il mondo che fu berlusconiano e oggi s'interroga inquieto È evidente che il terzo polo, se mai riuscirà a prender ...Il segretario del Partito democratico ha proposto di abbandonare gli accordi perché "su questo punto obbligano all'unanimità", proponendo di stringere patti tra Stati "senza l'Ungheria". Sulla possibi ...