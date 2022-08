Comune di Napoli: Concorso per 577 Posti di Categoria D (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Comune di Napoli ha pubblicato un Bando di Concorso per l’Assunzione a tempo indeterminato di 577 Profili Professionali di Categoria D, così ripartiti: 378 per la Città Metropolitana di Napoli e il Comune, mentre i restanti 199 Posti sono solo per il Comune di Napoli. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di trecentosettantotto unita' di personale di Categoria D, di vari profili professionali, presso il Comune di Napoli e presso la Citta' metropolitana di Napoli, e di centonovantanove unita' di personale a tempo pieno e determinato ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha pubblicato un Bando diper l’Assunzione a tempo indeterminato di 577 Profili Professionali diD, così ripartiti: 378 per la Città Metropolitana die il, mentre i restanti 199sono solo per ildi. Bando diE' indettopubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di trecentosettantotto unita' di personale diD, di vari profili professionali, presso ildie presso la Citta' metropolitana di, e di centonovantanove unita' di personale a tempo pieno e determinato ...

