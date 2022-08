Come reagisce la pelle al grande caldo? E soprattutto, cosa si può fare per aiutarla? (Di mercoledì 10 agosto 2022) In estate non bisogna stare attenti solo all’azione dei raggi ma anche alla disidratazione epidermica, tra i primi effetti delle alte temperature sulla pelle. Il sudore, l’esposizione al caldo eccessivo ma anche all’aria condizionata e ai ventilatori causa una maggiore dispersione dell’acqua che porta alla secchezza cutanea. Inoltre «assieme all’umidità possono determinare vasodilatazione e peggiorare o riacutizzare problematiche Come rosacea o couperose», spiega il Dott. Antonio Ascari Raccagni, dermatologo clinico presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola e le strutture GVM Care & Research della Romagna. Creme viso in gel, tuffo estivo nell'idratazione ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) In estate non bisogna stare attenti solo all’azione dei raggi ma anche alla disidratazione epidermica, tra i primi effetti delle alte temperature sulla. Il sudore, l’esposizione aleccessivo ma anche all’aria condizionata e ai ventilatori causa una maggiore dispersione dell’acqua che porta alla secchezza cutanea. Inoltre «assieme all’umidità possono determinare vasodilatazione e peggiorare o riacutizzare problematicherosacea o couperose», spiega il Dott. Antonio Ascari Raccagni, dermatologo clinico presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola e le strutture GVM Care & Research della Romagna. Creme viso in gel, tuffo estivo nell'idratazione ...

