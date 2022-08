Calenda dice che l'accordo con Renzi è stato raggiunto (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Sulle questioni di fondo l'accordo è raggiunto e ora si discute su altre cose rilevanti". Queste le parole di Carlo Calenda stamattina a Omnibus, su La7. È ufficiale, si dia il via al terzo polo con Matteo Renzi, nonostante non ci sia stato ancora nessun incontro tra i due segretari centristi. La trattativa tra Italia Viva e Azione – dopo la separazione da +Europa e l'abbandono dell'alleanza con il Partito democratico – si sta già spostando su temi più concreti, di cui si è già scritto in queste pagine. La novità potrebbe essere la rincorsa a una leader donna, su emulazione. Ipotesi più accreditata: Mara Carfagna, ma per ora non c'è nulla di certo. È sicuro invece che i sondaggi di ieri di Quorum-YouTrend, che tentavano una stima dopo lo strappo, davano il partito di Calenda ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Sulle questioni di fondo l'e ora si discute su altre cose rilevanti". Queste le parole di Carlostamattina a Omnibus, su La7. È ufficiale, si dia il via al terzo polo con Matteo, nonostante non ci siaancora nessun incontro tra i due segretari centristi. La trattativa tra Italia Viva e Azione – dopo la separazione da +Europa e l'abbandono dell'alleanza con il Partito democratico – si sta già spostando su temi più concreti, di cui si è già scritto in queste pagine. La novità potrebbe essere la rincorsa a una leader donna, su emulazione. Ipotesi più accreditata: Mara Carfagna, ma per ora non c'è nulla di certo. È sicuro invece che i sondaggi di ieri di Quorum-YouTrend, che tentavano una stima dopo lo strappo, davano il partito di...

