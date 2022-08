Attimi di tensione in casa Beckham | è scoppiata in lacrime

(Di mercoledì 10 agosto 2022)diin: si è mostrata sui social inriportando un messaggio in didascalia. Negli ultimi giorni non si parla d’altro, le notizie sono circolate sempre più veloci e sembrano non avere fine. Sembrerebbe che inci siano delle forti tensioni. Lo scorso aprile la famiglia ha festeggiato il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

24emilia : Modena. Berardi reagisce agli insulti di un tifoso, attimi di tensione. Poi si scusa sui social | 24Emilia - RealHumanBean_7 : Attimi di tensione nella coalizione tra Carletto e il PD - marchioman : @baboskibe @SaraPailettes (specifico che gli attimi di tensione erano perché temevano l’ennesimo maschio, colpiti a… - marchioman : @baboskibe @SaraPailettes Io mi ricordo ancora gli attimi di tensione quando la dottoressa ci chiese “volete saperl… - _pluviofila_ : attimi di grande tensione @Obvsessmaljk -

Al termine dell'incontro, come detto,ditra il giocatore della Nazionale e alcuni supporter del Modena che avrebbero insultato lui e la sua famiglia. Provvidenziale l'intervento del ...Altaalla fine della partita di Coppa Italia vinta dal Modena 3 - 2 sul Sassuolo lunedì allo stadio Braglia. Nel piazzale appena fuori lo stadio il calciatore del Sassuolo e della nazionale, ...Attimi di tensione in casa Beckham, sembrerebbe che in famiglia sia successo di tutto tanto che la donna si è mostrata in lacrime sui social.Attimi di tensione all'aeroporto "Charles De Gaulle" di Parigi-Roissy con un triste epilogo. In queste ore un uomo armato di coltello è stato ucciso dagli agenti della polizia francese. Secondo ...