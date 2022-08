Vaiolo delle scimmie: salgono a 599 i casi, 9 sono donne (Di martedì 9 agosto 2022) salgono a 599 i casi documentati di Vaiolo delle scimmie in Italia, 54 in più rispetto ai 505 dell'ultimo rilevamento, effettuato quattro giorni fa. Lo fa sapere l'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute. L'età dei pazienti colpiti oscilla fra i 20 e i 71 anni. Interessante è anche il dato relativo alle donne, finora nettamente meno colpite dal virus ma in aumento. Quattro giorni fa il numero delle donne contagiate si fermava a 4 su 505: tra i positivi attuali, le donne sono 9. salgono anche i casi dei pazienti contagiati all'estero: da 149 a 169. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022)a 599 idocumentati diin Italia, 54 in più rispetto ai 505 dell'ultimo rilevamento, effettuato quattro giorni fa. Lo fa sapere l'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute. L'età dei pazienti colpiti oscilla fra i 20 e i 71 anni. Interessante è anche il dato relativo alle, finora nettamente meno colpite dal virus ma in aumento. Quattro giorni fa il numerocontagiate si fermava a 4 su 505: tra i positivi attuali, le9.anche idei pazienti contagiati all'estero: da 149 a 169.

