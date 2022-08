“Resti fermo lì”. Vittorio Sgarbi fermato dalla polizia: agenti allertati appena lo hanno visto (Di martedì 9 agosto 2022) Disavventura in Svizzera per Vittorio Sgarbi. Stava rientrando in Italia dopo aver partecipato al Festival di Locarno, ma è stato multato dalla polizia del Canton Ticino a Chiasso, per avere superato le auto incolonnate alla dogana Chiasso-Brogeda, usando il lampeggiante. 500 euro di multa che sono stati pagati dal suo autista nell’immediato. L’uomo infatti avrebbe azionato il lampeggiante sull’auto a una manciata di metri dal valico, ma ancora in territorio ticinese. Da lì il “fermo” da parte di quattro agenti della cantonale, accompagnato dalla richiesta di rimanere “seduto in automobile” in attesa di vari accertamenti. “L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps…”, ha detto Vittorio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Disavventura in Svizzera per. Stava rientrando in Italia dopo aver partecipato al Festival di Locarno, ma è stato multatodel Canton Ticino a Chiasso, per avere superato le auto incolonnate alla dogana Chiasso-Brogeda, usando il lampeggiante. 500 euro di multa che sono stati pagati dal suo autista nell’immediato. L’uomo infatti avrebbe azionato il lampeggiante sull’auto a una manciata di metri dal valico, ma ancora in territorio ticinese. Da lì il “” da parte di quattrodella cantonale, accompagnatorichiesta di rimanere “seduto in automobile” in attesa di vari accertamenti. “L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps…”, ha detto...

