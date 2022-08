Percorso 60 CFU, ancora in ritardo il DPCM previsto dalla riforma del reclutamento. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti si aspettavano il DPCM che definiva il Percorso dei 60 CFU, così come previsto dalla riforma del reclutamento, il governo, invece, ha inserito nel decreto Aiuti bis, la norma che introduce la figura del docente esperto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti si aspettavano ilche definiva ildei 60 CFU, così comedel, il governo, invece, ha inserito nel decreto Aiuti bis, la norma che introduce la figura del docente esperto. L'articolo .

orizzontescuola : Percorso 60 CFU, ancora in ritardo il DPCM previsto dalla riforma del reclutamento. Gli ultimi aggiornamenti - frtbrcc : @mitzicim @valechindamo @Invetriata @marcocampione Usando i risultati Invalsi al posto dei CFU? (così valorizziamo… - g_galessiere : @annamomi @chiadegli Ma chi dice che non ci sono valutazioni sui docenti sa quale percorso bisogna concludere per d… - ElisaBee0504 : @ProfPBianchi anziché occuparvi del #docenteesperto fate uscire i decreti attuativi per i percorsi abilitanti, in p… - LucaMarcozzi : @irtsaca @pdnetwork Nel mio cdl i cfu di stage e tirocini sono obbligatori. “In aggiunta” cosa vuol dire? Che secon… -