Orso polare attacca campeggio e una turista francese resta ferita Portata via con l'elicottero (Di martedì 9 agosto 2022) Una donna francese è stata ferita da un Orso polare che è entrato nel suo campo nell'arcipelago delle Svalbard, nell'Artico norvegese, ma non è in pericolo di vita. La donna, la cui identità non è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Una donnaè statada unche è entrato nel suo campo nell'arcipelago delle Svalbard, nell'Artico norvegese, ma non è in pericolo di vita. La donna, la cui identità non è ...

Piergiulio58 : Un orso polare ha attaccato lunedì un campeggio nelle remote isole artiche delle Svalbard, in Norvegia, ferendo un… - wolfPris : Un altro orso polare non c'è più. - romi_andrio : RT @RSInews: Turista aggredita da un orso polare - Una francese ferita alle Isole Svalbard, la sua vita non è in pericolo - teletext_ch_it : Orso polare ferisce turista francese - inforcampania : DAL MONDO - NORVEGIA, TURISTA FRANCESE FERITA DA UN ORSO POLARE -