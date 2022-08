Nuoto, Thomas Ceccon e la voglia di strabiliare ancora. Favorito n.1 nei 100 dorso, il record del mondo tremerà ancora? (Di martedì 9 agosto 2022) Vincere è complicato, confermarsi lo è di più. Thomas Ceccon non potrà più godere della comoda confort zone dell’underdog, ovvero di colui che senza i favori del pronostico stupisce e fa saltare il banco. A Budapest (Ungheria), il veneto nei 100 dorso non si è limitato a far saltare, ma a sbriciolare tutto quello che gli era attorno. L’oro mondiale con il record del pianeta in 51.60 è qualcosa che ancora fa venire i brividi a raccontarlo. Un passaggio ai 50 metri di 25.14 e una seconda vasca letteralmente volata in 26.46 hanno portato a qualcosa di incredibile. E ora per Thomas verrà il difficile perché sarà il Favorito numero uno agli Europei 2022, o per meglio dire “Wanted“, il ricercato più ambito dai cacciatori di taglia della piscina continentale ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Vincere è complicato, confermarsi lo è di più.non potrà più godere della comoda confort zone dell’underdog, ovvero di colui che senza i favori del pronostico stupisce e fa saltare il banco. A Budapest (Ungheria), il veneto nei 100non si è limitato a far saltare, ma a sbriciolare tutto quello che gli era attorno. L’oro mondiale con ildel pianeta in 51.60 è qualcosa chefa venire i brividi a raccontarlo. Un passaggio ai 50 metri di 25.14 e una seconda vasca letteralmente volata in 26.46 hanno portato a qualcosa di incredibile. E ora perverrà il difficile perché sarà ilnumero uno agli Europei 2022, o per meglio dire “Wanted“, il ricercato più ambito dai cacciatori di taglia della piscina continentale ...

