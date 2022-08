Nuoto, quando gareggia Nicolò Martinenghi agli Europei: i giorni precisi, programma, orari, tv (Di martedì 9 agosto 2022) Gli Europei di Nuoto stanno per cominciare. Sarà Roma, la Città Eterna, ad ospitare la più grande manifestazione continentale dell’anno, a pochissima distanza dai Mondiali di Budapest svoltisi tra giugno e luglio. Tra le fila azzurre, uno degli osservati speciali sarà sicuramente Nicolò Martinenghi. Il nuotatore azzurro è stato una delle note più liete in Ungheria: la sua grande vittoria nei 100 rana battendo l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink è una grandissima pagina dello sport azzurro, con cui fa il paio anche l’argento iridato nella mezza distanza alle spalle di Fink. Ovviamente per Martinenghi sono sempre quelle le gare a cui parteciperà: sempre distanza a rana, sempre dedicandosi ai 50 e ai 100 metri, per confermarsi come uno dei migliori interpreti della specialità e mettere un ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Glidistanno per cominciare. Sarà Roma, la Città Eterna, ad ospitare la più grande manifestazione continentale dell’anno, a pochissima distanza dai Mondiali di Budapest svoltisi tra giugno e luglio. Tra le fila azzurre, uno degli osservati speciali sarà sicuramente. Il nuotatore azzurro è stato una delle note più liete in Ungheria: la sua grande vittoria nei 100 rana battendo l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink è una grandissima pagina dello sport azzurro, con cui fa il paio anche l’argento iridato nella mezza distanza alle spalle di Fink. Ovviamente persono sempre quelle le gare a cui parteciperà: sempre distanza a rana, sempre dedicandosi ai 50 e ai 100 metri, per confermarsi come uno dei migliori interpreti della specialità e mettere un ...

