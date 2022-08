Napoli Sirigu, il portiere in città per le visite mediche (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli è pronto ad accogliere Sirigu: il portiere è arrivato questa mattina in città per sostenere le visite mediche Il Napoli è pronto ad accogliere Sirigu: il portiere è arrivato questa mattina in città per sostenere le visite mediche. Nel pomeriggio poi firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi anni. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilè pronto ad accogliere: ilè arrivato questa mattina inper sostenere leIlè pronto ad accogliere: ilè arrivato questa mattina inper sostenere le. Nel pomeriggio poi firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi anni. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

