Lulù Selassiè dura con i fan VIDEO | “Fate sempre le stesse domande Cambiate perché siete un disco che…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 9 agosto 2022) In questi giorni d’agostoè al mare con le sorelle Jessica e Clarissa, dove ha organizzato una diretta Instagram per parlare un pò con i suoi fan. Ad un certo punto però la ragazza ha perso la pazienza per via delle solitesul suo ex Manuel Bortuzzo, conosciuto nella casa del Gf L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Katia sbotta contro le sorelle: “Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine,è capricciosa e mai…” Alex e le sorelleprendono in giro Soleil (): ecco il motivoe Clarissasbottano contro Alex Belli: ecco cosa è successo Antonella Elia difende ...