Il piano per ridurre il rischio di una guerra nucleare (Di martedì 9 agosto 2022) Nell’ultimo periodo la minaccia nucleare è tornata prepotentemente e tristemente alla ribalta: Russia, Cina e Corea del Nord sono tra i Paesi più pericolosi da questo punto di vista. Proprio in questa settimana si è aperta a New York la decima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), i cui lavori dureranno per quasi tutto il mese di agosto. La Conferenza si tiene ogni 5 anni a partire dall’entrata in vigore del Trattato nel 1970. Questa edizione 2022 avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma è stata posticipata a causa della pandemia di Covid. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero (il ministro degli esteri), il ticinese Ignazio Cassis, che quest’anno detiene anche il ruolo di presidente della Confederazione Elvetica, ha valorizzato la sua partecipazione con un significativo discorso. L’intervento, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 9 agosto 2022) Nell’ultimo periodo la minacciaè tornata prepotentemente e tristemente alla ribalta: Russia, Cina e Corea del Nord sono tra i Paesi più pericolosi da questo punto di vista. Proprio in questa settimana si è aperta a New York la decima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione(Npt), i cui lavori dureranno per quasi tutto il mese di agosto. La Conferenza si tiene ogni 5 anni a partire dall’entrata in vigore del Trattato nel 1970. Questa edizione 2022 avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma è stata posticipata a causa della pandemia di Covid. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero (il ministro degli esteri), il ticinese Ignazio Cassis, che quest’anno detiene anche il ruolo di presidente della Confederazione Elvetica, ha valorizzato la sua partecipazione con un significativo discorso. L’intervento, ...

Agenzia_Ansa : Il Senato americano approva il maxi piano contro il cambiamento climatico e sul fronte fiscale con 51 voti a favore… - MIsocialTW : #PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradiz… - Mov5Stelle : I 209 miliardi di PNRR sono in Italia per merito del lavoro fatto dal Presidente Conte. Fratelli d'Italia si era… - UnItagliano : @vascorossi Amo la tua canzone Albachiara 'Mi seghi piano per non far rumore Poi lo succhi di sbottò per sentire il sapore' - AM_Porta : RT @BimbePeppe: Biden approva piano per il clima da 430 miliardi. In Italia fra 2 mesi rischiamo di buttare nel gabinetto 50 mld x dare so… -