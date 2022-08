Il giudice si scusa con la reclusa suicida: "Ti volevo bene, con te ho fallito" (Di martedì 9 agosto 2022) AGI – Una ragazza si uccide in carcere, il magistrato che doveva occuparsi del suo recupero chiede “scusa perché ho fallito” al suo funerale attraverso una lettera. E' prima di tutto una storia di affetto quella tra il giudice di Sorveglianza Vincenzo Semeraro e Donatella, la detenuta di 27 anni che ha inalato troppo gas il 2 agosto nel carcere di Montorio. “Io a Donatella volevo particolarmente bene” ripete più volte durante l'intervista all'AGI, “mi sarebbe piaciuto anche andare al funerale ma avevo paura della reazione di chi gli è vicino, della rabbia”. La lettera a Leo Donatella era “bella, fragilissima” e innamorata di Leo. E' raro che le ultime parole di chi si ammazza dietro le sbarre trapelino. Lei invece aveva voluto lasciare una lettera, troppo intensa perché non uscisse dal buio della ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI – Una ragazza si uccide in carcere, il magistrato che doveva occuparsi del suo recupero chiede “perché ho” al suo funerale attraverso una lettera. E' prima di tutto una storia di affetto quella tra ildi Sorveglianza Vincenzo Semeraro e Donatella, la detenuta di 27 anni che ha inalato troppo gas il 2 agosto nel carcere di Montorio. “Io a Donatellaparticolarmente” ripete più volte durante l'intervista all'AGI, “mi sarebbe piaciuto anche andare al funerale ma avevo paura della reazione di chi gli è vicino, della rabbia”. La lettera a Leo Donatella era “bella, fragilissima” e innamorata di Leo. E' raro che le ultime parole di chi si ammazza dietro le sbarre trapelino. Lei invece aveva voluto lasciare una lettera, troppo intensa perché non uscisse dal buio della ...

sulsitodisimone : Il giudice si scusa con la reclusa suicida: 'Ti volevo bene, con te ho fallito' - manudales : RT @Agenzia_Italia: Il giudice si scusa con la reclusa suicida: 'Ti volevo bene, con te ho fallito' _ In un'intervista all'AGI, Vincenzo S… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: Il giudice si scusa con la reclusa suicida: 'Ti volevo bene, con te ho fallito' _ In un'intervista all'AGI, Vincenzo S… - Agenzia_Italia : Il giudice si scusa con la reclusa suicida: 'Ti volevo bene, con te ho fallito' _ In un'intervista all'AGI, Vincen… - Il_Giudice_Blu : @GuidoCrosetto Chiedi scusa buffone -