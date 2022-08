Highlights Giorgi-Raducanu 7-6 6-2, Wta Toronto 2022 primo turno (VIDEO) (Di martedì 9 agosto 2022) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Camila Giorgi ed Emma Raducanu, valevole per il primo turno del torneo Wta 1000 di Toronto 2022. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6(0) 6-2, iniziando nel migliore dei modi l’avventura del torneo che la vede campionessa in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Montreal. Eliminata la testa di serie numero 9 e campionessa Us Open uscente, Camila al secondo turno se la vedrà contro la belga Mertens. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TABELLONE MONTEPREMI Gli Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Ilcon glidel match tra Camilaed Emma, valevole per ildel torneo Wta 1000 di. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6(0) 6-2, iniziando nel migliore dei modi l’avventura del torneo che la vede campionessa in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Montreal. Eliminata la testa di serie numero 9 e campionessa Us Open uscente, Camila al secondose la vedrà contro la belga Mertens. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TABELLONE MONTEPREMI GliSportFace.

