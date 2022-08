Ginnastica artistica, Europei 2022: le favorite per l’all-around. Maggio e D’Amato per il colpaccio, sfida alle Gadirova (Di martedì 9 agosto 2022) Negli anni pari gli Europei di Ginnastica artistica prevedono esclusivamente la disputa della gara a squadre e delle finali di specialità. Questo ormai da un paio di decenni. In via eccezionale, però, l’edizione che andrà in scena a Monaco dall’11 al 14 agosto prevede l’assegnazione delle medaglie anche nel concorso generale individuale. Saranno i risultati delle qualifiche a mettere in palio gli allori nell’all-around. Il pronostico della vigilia si preannuncia apertissimo: le russe sono assenti, la francese Melanie De Jesus Dos Santos non sarà della partita, non vedremo all’opera nemmeno la belga Nina Derwael e allora gli scenari saranno molteplici. L’Italia sogna in grande con Martina Maggio e Asia D’Amato, entrambe finaliste alle Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Negli anni pari glidiprevedono esclusivamente la disputa della gara a squadre e delle finali di specialità. Questo ormai da un paio di decenni. In via eccezionale, però, l’edizione che andrà in scena a Monaco dall’11 al 14 agosto prevede l’assegnazione delle medaglie anche nel concorso generale individuale. Saranno i risultati delle qualifiche a mettere in palio gli allori nel. Il pronostico della vigilia si preannuncia apertissimo: le russe sono assenti, la francese Melanie De Jesus Dos Santos non sarà della partita, non vedremo all’opera nemmeno la belga Nina Derwael e allora gli scenari saranno molteplici. L’Italia sogna in grande con Martinae Asia, entrambe finalisteOlimpiadi di Tokyo ...

