Flat tax e metafore (Di martedì 9 agosto 2022) Nei giorni scorsi, a seguito delle dichiarazioni di alcuni politici di voler introdurre la Flat tax in Italia abbiamo visto tanti far circolare post dove paragonano il sistema di tassazione "Flat" all'andare al ristorante e pagare il conto alla romana. Nei post che ho visto circolare si cita questo testo: Siete a un pranzo in ristorante (Manzoni si rigira nella tomba ndmaicolengel), ci sono alcuni che mangiano aragosta, caviale e champagne a fiumi, voi prendete una pizza. Alla fine si paga alla romana. "Alla romana" è la Flat tax. Il testo è sbagliato e va spiegato il perché. Vediamo la questione nel dettaglio. Pagare alla romana Come riporta Wikipedia: Alla romana è un'espressione idiomatica della lingua italiana, frequente nelle locuzioni "pagare alla romana" o "fare alla romana". Il senso dell'espressione registrato con maggiore ...

