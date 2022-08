Fiumicino | vandalizzata la Casa dell’Acqua di Isola Sacra

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 agosto 2022)– “Purtroppo alcuni vandali hanno danneggiato lain Largo Borsellino a”. A renderlo noto in un comunicato stampa è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “E’ stato distrutta la conchiglia del contatore elettrico – spiega l’Assessore -. Acea, che ci ha appena segnalato l’accaduto, si è resa subito disponibile nel ripararla in tempi brevi. In attesa dell’intervento l’erogazioneresta sospesa“.