Fiorentina: sfuma Lo Celso, si vira su un giovane dell'Empoli (Di martedì 9 agosto 2022) Perso Lo Celso per i costi assai elevati, il nome più elevato è per vestire la casacca viola è quello di Nedim Bajrami dell'Empoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Luis Alberto della Lazio si allontana anche perchè non sarebbe utile per il gioco di Italiano. Per quanto riguarda il '99 dell'Empoli, Vincenzo Italiano lo ritiene duttile perché ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 9 agosto 2022) Perso Loper i costi assai elevati, il nome più elevato è per vestire la casacca viola è quello di Nedim Bajrami. Secondo la Gazzettao Sport, Luis Albertoa Lazio si allontana anche perchè non sarebbe utile per il gioco di Italiano. Per quanto riguarda il '99, Vincenzo Italiano lo ritiene duttile perché ...

