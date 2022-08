Damian Priest | “Siamo sempre stati contro al soprannaturale nel Judgment Day | non solo Edge”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 agosto 2022) Una delle cose più bizzarre delle ultime fasi della gestione creativa della WWE da parte di Vince McMahon è stata sicuramente l’esclusione didal Judgmen Day. Secondo alcune voci,avrebbe lasciato la stable da lui creato perché era contrario all’idea della WWE per la fazione di inserire elementi soprannaturali. Parlando con Stephanie Chase di Digital Spy,ha affrontato le suddette voci.ha smentito questi rumor, affermando: “Credo di capire perché la gente l’abbia pensato. Non so da dove sia venuta fuori la voce che era prevista una componente, perché non lo è mai stata. Semmai, abbiamo discusso di come non volessimo una cosa del genere, compreso lo stesso Vince, che era d’accordo con noi. Eravamo tutti d’accordo. Abbiamo fatto ...