Cuoco obeso muore a 51 anni ma non può essere cremato | ' E' fuori misura' La moglie | ' Discriminato anche da morto'

Marco faceva ila Castagnaro (Verona) ed è morto il 25 giugno scorso per un cancro al colon. Ora è la compagna Nadia Gasparini a voler raccontare il suo percorso a Repubblica , sperando di ...Marco Manganotti ,di Castagnaro è morto a 51 anni e ha dovuto affrontare delle difficoltà anche dopo la morte. ... Non può essere cremato perchéQuando la persona amata muore è un lutto ...Pesava 180 chili, Marco Manganotti (51 anni) e, anche nel momento della morte ha ha trovato difficoltà. La vita e la morte di una persona obesa, può avere dei ...Marco Manganotti, 51enne cuoco di Castagnaro è morto il 25 giugno 2022 per un cancro al colon. Maganotti pesava 180 chili e soffriva di diverse patologie tra ipertensione, diabete e insufficienza ...