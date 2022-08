Covid, quarta dose arma di punta contro il rischio di una nuova ondata (Di martedì 9 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Con una circolare dell’11 luglio scorso, il ministero della Salute ha raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo con vaccino antiCovid a mRNA a tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni. Una raccomandazione che vale anche per le persone fragili di ogni età. L’obiettivo è quello di mantenere la risposta immunitaria di fasce di popolazioni ritenute a rischio o ad alto rischio, in vista dell’autunno, quando anche in concomitanza con l’apertura delle scuole non si esclude una nuova ondata della pandemia. “La quarta dose è fondamentale, sia per i fragili che per gli over 60 – ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa -. La quarta ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Con una circolare dell’11 luglio scorso, il ministero della Salute ha raccomandato la somministrazione di una secondadi richiamo con vaccino antia mRNA a tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni. Una raccomandazione che vale anche per le persone fragili di ogni età. L’obiettivo è quello di mantenere la risposta immunitaria di fasce di popolazioni ritenute ao ad alto, in vista dell’autunno, quando anche in concomitanza con l’apertura delle scuole non si esclude unadella pandemia. “Laè fondamentale, sia per i fragili che per gli over 60 – ha spiegato il commissario per l’emergenzadi Palermo, Renato Costa -. La...

SkyTG24 : Covid, quarta dose di vaccino in stallo. Appello delle Regioni: 'Vaccinatevi' - casino90210 : RT @morgmarino: Reazioni avverse al vaccino sottostimate fino a 4.650 volte in meno. Moderna segnala più reazioni avverse di Aifa (finanzia… - OKsiena : COVID, AOU SENESE: NUOVA CAMPAGNA VACCINALE PER LA QUARTA DOSE - Gingio5 : RT @andrelfieri: @SkyTG24 Secondo voi un tridosato che ha preso il Covid spesso con sintomi importanti, è fesso da fare la quarta dose ? Pe… - ZerounoTv : Covid, quarta dose arma di punta contro il rischio di una nuova ondata -