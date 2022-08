Covid: altri 20 decessi in Lombardia e 625 positivi a Bergamo (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 625 i positivi al Covid-19 registrati martedì 9 agosto in provincia di Bergamo, 5.474 in Lombardia a fronte di 36.968 tamponi effettuati (14,8%). Negli ospedali lombardi aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2) e nei reparti (+12), sono invece 20 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 36.968, totale complessivo: 40.349.152 – i nuovi casi positivi: 5.474 – in terapia intensiva: 37 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.137 (+12) – i decessi, totale complessivo: 41.826 (+20) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.365 di cui 463 a Milano città;Bergamo: 625; Brescia: 835; Como: 306; Cremona: 273; Lecco: 134; Lodi: 167; Mantova: 360; Monza e Brianza: 410; Pavia: 362; Sondrio: 88; Varese: 436. Leggi su bergamonews (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 625 ial-19 registrati martedì 9 agosto in provincia di, 5.474 ina fronte di 36.968 tamponi effettuati (14,8%). Negli ospedali lombardi aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2) e nei reparti (+12), sono invece 20 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 36.968, totale complessivo: 40.349.152 – i nuovi casi: 5.474 – in terapia intensiva: 37 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.137 (+12) – i, totale complessivo: 41.826 (+20) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.365 di cui 463 a Milano città;: 625; Brescia: 835; Como: 306; Cremona: 273; Lecco: 134; Lodi: 167; Mantova: 360; Monza e Brianza: 410; Pavia: 362; Sondrio: 88; Varese: 436.

RobertoBurioni : Le mascherine sono efficaci nel prevenire COVID, altri studi lo confermano Personalmente la porto sempre in ambient… - NicolaPorro : ?? Sul Covid gli altri Paesi vanno avanti, noi no. Così l'Austria libera anche i positivi ?? - LiveSicilia : Covid, altri 3.737 casi in Sicilia: isola quarta in Italia - pentulacanis : @pantareipantare Però visto Ale come ha fatto presto? :)) Anche a noi non entusiasma la socialità obbligata con gli… - FsSenni : RT @Leonard1306___: Io non mi 'vaccino' contro il covid per il bene di me stesso e degli altri, ad esempio la mia famiglia sarebbe distrutt… -