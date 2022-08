Come e quando vedere le Perseidi (che quest'anno sono a prova di Luna) (Di martedì 9 agosto 2022) Il picco delle meteore quest'anno è atteso in coincidenza della Luna Piena. Lo sciame luminoso sarà comunque visibile, e in ogni caso c'è tempo fino alla fine del mese Leggi su wired (Di martedì 9 agosto 2022) Il picco delle meteoreè atteso in coincidenza dellaPiena. Lo sciame luminoso sarà comunque visibile, e in ogni caso c'è tempo fino alla fine del mese

matteosalvinimi : A sinistra sono già in frantumi dopo 3 giorni, chissà come litigheranno quando il 25 settembre gli italiani gli dar… - borghi_claudio : 'Ridge, in realtà io non sono io ma mio fratello.' 'Brooke, dobbiamo lasciarci, in realtà quando ti ho baciato sape… - ScaltritiLab : Combinazioni di farmaci nei pazienti oncologici. Quando, come e perché’. Un thread. Quando combiniamo due o più far… - gisellabrt : RT @Misurelli77: Quando Zu'Silvio Berlusconi in un raro momento di lucidità spiegò come fece entrare i fascisti e leghisti al governo del P… - vittoriolussana : @LaBombetta76 @MaiMollareWW3 E' uscita anche una ricerca, nei giorni scorsi: le morti per miocarditi sono in larga… -