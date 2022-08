Case affittate in nero a turisti: denunce a Ischia e Procida (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno trasformato il proprio appartamento in alloggio non autorizzato per turisti, realizzando guadagni rilevanti. Protagoniste cinque persone residenti nelle isole di Ischia e Procida, che sono state denunciate dai carabinieri. I militari monitorano tutto l’anno il fenomeno dei fitti in nero, ma i casi si moltiplicano durante la stagione estiva e soprattutto quando hotel, villaggi e b&b sono sold out. Così i carabinieri della Compagnia di Ischia sono andati a controllare nei giorni scorsi tante Case private – in particolare 33 appartamenti – e hanno denunciato un 85enne che aveva improvvisato un b&b completo di 3 camere; nei guai è finita anche una donna di 76 anni che aveva convertito per la stagione estiva una sua proprietà in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno trasformato il proprio appartamento in alloggio non autorizzato per, realizzando guadagni rilevanti. Protagoniste cinque persone residenti nelle isole di, che sono state denunciate dai carabinieri. I militari monitorano tutto l’anno il fenomeno dei fitti in, ma i casi si moltiplicano durante la stagione estiva e soprattutto quando hotel, villaggi e b&b sono sold out. Così i carabinieri della Compagnia disono andati a controllare nei giorni scorsi tanteprivate – in particolare 33 appartamenti – e hanno denunciato un 85enne che aveva improvvisato un b&b completo di 3 camere; nei guai è finita anche una donna di 76 anni che aveva convertito per la stagione estiva una sua proprietà in ...

