Calenda: “Accordo con Renzi non scontato” (Di martedì 9 agosto 2022) Matteo Renzi ha commentato lo strappo di Carlo Calenda con il Pd. Una rottura che per il leader di Italia Viva ha reso ancora più forte la possibilità di pensare a un Terzo Polo, alternativo a centrodestra e centrosinistra. Questo nuovo centro potrebbe formarsi dall’unione di Italia Viva e Azione e avrebbe anche già un nome per il candidato premier: «Se il Terzo Polo è forte abbiamo un obiettivo: il nostro candidato premier è Mario Draghi, perché è l’unico che può andare in Europa a trattare il patto di stabilità. Se la Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare e Draghi». Renzi ha approfittato dello spazio su Zona Bianca anche per attaccare l’ex compagno di partito Enrico Letta, accusandolo di aver sbagliato tutta la strategia delle alleanze: «Enrico Letta è la quinta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Matteoha commentato lo strappo di Carlocon il Pd. Una rottura che per il leader di Italia Viva ha reso ancora più forte la possibilità di pensare a un Terzo Polo, alternativo a centrodestra e centrosinistra. Questo nuovo centro potrebbe formarsi dall’unione di Italia Viva e Azione e avrebbe anche già un nome per il candidato premier: «Se il Terzo Polo è forte abbiamo un obiettivo: il nostro candidato premier è Mario Draghi, perché è l’unico che può andare in Europa a trattare il patto di stabilità. Se la Meloni e Salvini non avranno i voti sufficienti per fare il governo da soli proporremo di continuare e Draghi».ha approfittato dello spazio su Zona Bianca anche per attaccare l’ex compagno di partito Enrico Letta, accusandolo di aver sbagliato tutta la strategia delle alleanze: «Enrico Letta è la quinta ...

ciropellegrino : Il nuovo accordo di #Calenda - graziano_delrio : La rottura di Calenda stupisce e amareggia perché mette in discussione la difesa dei valori dell’Europa e della pac… - AnnaAscani : Calenda ha spiegato a tutti per 5gg che l’accordo col @pdnetwork era necessario per non regalare il paese alla dest… - TV7Benevento : Elezioni: Calenda, 'con Renzi accordo nè scontato nè banale' - - BertaniAdolfo : @federicofubini I suoi erano tutti contro l'accordo con il PD. Bastava leggere l'ultimo libro di Calenda per capire… -