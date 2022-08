Calciomercato Serie A | Conte non molla la pista Zaniolo

DiMarzio : La nuova #SerieB: modulo, allenatore, #calciomercato e tutto quello che c’è da sapere sul @GenoaCFC - sportli26181512 : Serie C, tutte le ufficialità: la Triestina prende il figlio di Bonolis - Luxgraph : Serie C, Albinoleffe: ufficiale il ritorno di Cocco dopo dieci anni - Mercato_SerieA : Calciomercato Serie C, Entella: Parodi dall'Alessandria - Mercato_SerieA : Serie A, la chiusura del mercato sarà ancora al Gallia di Milano -

Sky Sport

... presidenti e direttori sportivi diA e non solo si ritroveranno in Piazza Duca d'Aosta per concludere le ultime operazioni di mercato. Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport ...Come ha dimostrato la Coppa Italia ce n'è bisogno: ben 5 squadre diA sono state eliminate da compagini diB: evidentemente qualcosa da completare c'è ". Calciomercato, le rose più ampie in Serie A: chi deve sfoltire sul mercato CLASSIFICA Il Tottenham al momento l’unica pretendente per Nicolò Zaniolo, ma la possibile offerta degli inglesi non soddisfa i parametri giallorossi. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Tottenham è disposto ...(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha ...