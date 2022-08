CALCIOMERCATO JUVENTUS: DEPAY INSIDIA MURIEL NELLA CORSA AL VICE VLAHOVIC (Di martedì 9 agosto 2022) É Memphis DEPAY il nome caldo per l’attacco della JUVENTUS. L’olandese INSIDIA MURIEL, sul rettilineo finale del CALCIOMERCATO bianconero. Anche perché, come ricorda Tuttosport, il centravanti della nazionale orange rimane un giocatore in uscita dal Barcellona. Il classe ’94, infatti, nelle ultime ore avrebbe chiesto la cessione ed ecco perchè il profilo dell’ex talento del Lione può diventare un’oppurtinità per i dirigenti della Vecchia Signora. L’altro nome, invece, corrisponde a Luis MURIEL, nonostante le parole di totale chiusura da parte di Antonio Percassi. Il colombiano parte avvantaggiato rispetto a DEPAY, soprattutto per lo stipendio relativo di 1,8 milioni di euro a stagione e il contratto in scadenza nell’ estate 2023. Il colpo offensivo da affiancare a ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 9 agosto 2022) É Memphisil nome caldo per l’attacco della. L’olandese, sul rettilineo finale delbianconero. Anche perché, come ricorda Tuttosport, il centravanti della nazionale orange rimane un giocatore in uscita dal Barcellona. Il classe ’94, infatti, nelle ultime ore avrebbe chiesto la cessione ed ecco perchè il profilo dell’ex talento del Lione può diventare un’oppurtinità per i dirigenti della Vecchia Signora. L’altro nome, invece, corrisponde a Luis, nonostante le parole di totale chiusura da parte di Antonio Percassi. Il colombiano parte avvantaggiato rispetto a, soprattutto per lo stipendio relativo di 1,8 milioni di euro a stagione e il contratto in scadenza nell’ estate 2023. Il colpo offensivo da affiancare a ...

