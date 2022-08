Calciomercato Atalanta, un classe 2003 per Gasperini (Di martedì 9 agosto 2022) L’Atalanta, dopo una stagione deludente, punta a tornare in alto e riconquistarsi un piazzamento europeo che, nelle ultime stagioni, era diventato consuetudine in casa nerazzurra. Per tornare tra le big della Serie A ci sarà bisogno, tuttavia, di altri colpi in entrata provenienti dal Calciomercato. L’arrivo di un giocatore come Ederson – pregevole il suo gol nell’amichevole contro il Valencia – ha aumentato la qualità della rosa, ma manca ancora qualche tassello, specialmente a centrocampo. Il nuovo direttore sportivo, Tony D’Amico, sarebbe quindi sondando il terreno alla ricerca di un elemento giovane e duttile da valorizzare e da far crescere sotto i preziosi insegnamenti del tecnico Gian Piero Gasperini. Una ricerca che, al momento, parrebbe portare dritta all’estero, precisamente al campionato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) L’, dopo una stagione deludente, punta a tornare in alto e riconquistarsi un piazzamento europeo che, nelle ultime stagioni, era diventato consuetudine in casa nerazzurra. Per tornare tra le big della Serie A ci sarà bisogno, tuttavia, di altri colpi in entrata provenienti dal. L’arrivo di un giocatore come Ederson – pregevole il suo gol nell’amichevole contro il Valencia – ha aumentato la qualità della rosa, ma manca ancora qualche tassello, specialmente a centrocampo. Il nuovo direttore sportivo, Tony D’Amico, sarebbe quindi sondando il terreno alla ricerca di un elemento giovane e duttile da valorizzare e da far crescere sotto i preziosi insegnamenti del tecnico Gian Piero. Una ricerca che, al momento, parrebbe portare dritta all’estero, precisamente al campionato ...

Inter, Pinamonti verso il Sassuolo: le ultime

Commenta per primo Fra i due litiganti il terzo gode. Conteso a lungo da Monza e Atalanta, ora Andrea Pinamonti è destinato al Sassuolo. Dopo aver venduto Gianluca Scamacca al West Ham, il club neroverde sta trattando la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli e ha messo le mani...

Atalanta, sfumato Pinamonti: la decisione su Muriel

Commenta per primo Sfumata la pista Pinamonti, a un passo dal Sassuolo nonostante il sì del centravanti trentino all'Atalanta. A questo punto l'Atalanta, che sulla lista dei desideri non ha un piano B per quanto riguarda l'attacco, blinda ancora di più i due colombiani. Soprattutto Muriel, da tempo sul taccuino della Juventus per il ruolo di...

Atalanta, fantacalcio 2022/2023: guida ai giocatori da comprare

I consigli sui giocatori dell'Atalanta per il fantacalcio 2022/2023: possibili titolari, sorprese e top players...

Atalanta, è già emergenza difesa contro la Sampdoria

Non c'è pace per l'Atalanta di Gasperini che dopo i tanti infortuni dell'anno scorso riparte con la difesa quasi a pezzi.