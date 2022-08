Volano gli stracci tra Calenda e Letta: “Enrico non raccontare balle” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Amici azionisti ho fallito, ho provato a portare il Pd su un’agenda seria e concreta, quella che chiamiamo Draghi, di buon senso, ma non ci sono riuscito, perché alla fine devono sempre contraddire quello che dicono e possono solo dire ‘noi siamo i buoni e ci sono i fascisti'”. È quanto ha detto questa mattina, con un video su Twitter, il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando della rottura con il Pd. Calenda non le manda a dire a Letta: “Enrico non raccontare balle. Sapevi cosa sarebbe successo, l’ho detto ripetuto e mi sono stancato” “L’avete vista questa storia in modo sfinente – ha aggiunto Calenda -, Turigliatto, Bertinotti, Pecorario Scanio, la conoscete. Io ho cercato anche concedendo molto al Pd, Letta sapeva esattamente quello che sarebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) “Amici azionisti ho fallito, ho provato a portare il Pd su un’agenda seria e concreta, quella che chiamiamo Draghi, di buon senso, ma non ci sono riuscito, perché alla fine devono sempre contraddire quello che dicono e possono solo dire ‘noi siamo i buoni e ci sono i fascisti'”. È quanto ha detto questa mattina, con un video su Twitter, il leader di Azione, Carlo, parlando della rottura con il Pd.non le manda a dire a: “non. Sapevi cosa sarebbe successo, l’ho detto ripetuto e mi sono stancato” “L’avete vista questa storia in modo sfinente – ha aggiunto-, Turigliatto, Bertinotti, Pecorario Scanio, la conoscete. Io ho cercato anche concedendo molto al Pd,sapeva esattamente quello che sarebbe ...

GianlucaVasto : Da @UltimoraPolitics : volano stracci nella ex federazione Azione/+Europa: #Bonino accusa #Calenda di sapere prima… - borghi_claudio : Volano gli straccetti. Chissà come si divertiranno i miei amici della Lega in Consiglio Regionale Toscana. - Giorgiolaporta : Mentre nel #centrosinistra volano gli stracci tra #Calenda, #Bonino, #DiMaio, #Renzi e #Fratoianni, dall'altra part… - Giancar70336148 : RT @GianlucaVasto: Da @UltimoraPolitics : volano stracci nella ex federazione Azione/+Europa: #Bonino accusa #Calenda di sapere prima di a… - 2021_dasilva : RT @GianlucaVasto: Da @UltimoraPolitics : volano stracci nella ex federazione Azione/+Europa: #Bonino accusa #Calenda di sapere prima di a… -