Una dieta ricca di acqua biologica ti aiuta a perdere i chili di troppo (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’organismo umano, l’acqua è il costituente presente in maggior quantità. La sua presenza è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo. Un alimento fondamentale per la vita, dunque, che può essere assunto attraverso l’acqua di rete, le bevande, ma che è contenuto anche in moltissimi alimenti. In quest’ultimo caso si parla di acqua biologica, un vero e proprio aiuto, come dimostrano gli studi scientifici, per contribuire a mantenere sotto controllo il peso corporeo. Funzioni dell’acqua Come si legge nelle Linee guida per una sana alimentazione, l’acqua entra nella struttura di varie sostanze e agisce da solvente per la maggior parte dei nutrienti (minerali, vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’organismo umano, l’è il costituente presente in maggior quantità. La sua presenza è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo. Un alimento fondamentale per la vita, dunque, che può essere assunto attraverso l’di rete, le bevande, ma che è contenuto anche in moltissimi alimenti. In quest’ultimo caso si parla di, un vero e proprio aiuto, come dimostrano gli studi scientifici, per contribuire a mantenere sotto controllo il peso corporeo. Funzioni dell’Come si legge nelle Linee guida per una sana alimentazione, l’entra nella struttura di varie sostanze e agisce da solvente per la maggior parte dei nutrienti (minerali, vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio ...

