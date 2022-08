Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 18:10 (Di lunedì 8 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in e taimanin nonostante l’annuncio iniziale secondo cui le manovre militari intorno all’Isola si sarebbero dovute concludere ieri l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni Marittima eri su larga scala la televisione di stato riferito che le frazioni fin c’entrano ora sulle operazioni anti sottomarino e di assalto Marittimo il Ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha assicurato che l’esercito taiwanese sta rispondendo in modo appropriato il Ministero anche confutato la disinformazione che si sta diffondendo on-line compresi i resoconti dei media statale i cinesi su infusione di navi da guerra della Marina cinese nelle acque territoriali di Taiwan almeno 272 Notizie false riguardanti le esercitazioni militari ci sono state rilevate ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in e taimanin nonostante l’annuncio iniziale secondo cui le manovre militari intorno all’Isola si sarebbero dovute concludere ieri l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni Marittima eri su larga scala la televisione di stato riferito che le frazioni fin c’entrano ora sulle operazioni anti sottomarino e di assalto Marittimo il Ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha assicurato che l’esercito taiwanese sta rispondendo in modo appropriato il Ministero anche confutato la disinformazione che si sta diffondendo on-line compresi i resoconti dei media statale i cinesi su infusione di navi da guerra della Marina cinese nelle acque territoriali di Taiwan almeno 272false riguardanti le esercitazioni militari ci sono state rilevate ...

Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - fanpage : #ElezioniPolitiche22, Emma Bonino critica #Calenda: 'Motivazioni fumose, resto con Letta' - fanpage : 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfi… - FabrizioMauri4 : Il presidente russo Vladimir Putin non ha abbandonato l’opzione delle armi atomiche tattiche. Pensa che gli avversa… - RedazioneDedalo : Torre di Mosto (VE) – Colpisce ex moglie con la balestra e si toglie la vita -