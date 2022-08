Tenta di uccidere la ex moglie con una balestra poi si ammazza (Di lunedì 8 agosto 2022) Michele Beato, 56 anni, si è tolto la vita nel garage di casa. La ex moglie, colpita con una balestra a braccia e gambe, è in gravi condizioni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Michele Beato, 56 anni, si è tolto la vita nel garage di casa. La ex, colpita con unaa braccia e gambe, è in gravi condizioni

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Venezia, tenta di uccidere la moglie con la balestra e poi si toglie la vita - infoitinterno : Femminicidi: tenta di uccidere la ex moglie, poi si toglie la vita - fanpage : Ennesimo dramma familiare in Italia. Un uomo di 56 anni, ex guardia giurata, ha cercato di uccidere la sua ex mogli… - zazoomblog : L’uomo che tenta di uccidere l’ex moglie con una balestra e poi si toglie la vita - #L’uomo #tenta #uccidere… - ParliamoDiNews : Venezia: tenta di uccidere l`ex moglie con una balestra, poi si toglie la vita #Venezia #8agosto -