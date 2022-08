Rocco Casalino non si candida in Parlamento con il M5S (Di lunedì 8 agosto 2022) Rocco Casalino non si candiderà alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Fonti interne parlano di un’indecisione che si sarebbe protratta fino all’ultimo: prima la sua autocandidatura sembrava cosa certa, poi la scelta definitiva dello spin doctor di Giuseppe Conte, per il quale ha evidentemente prevalso la volontà di continuare ad occuparsi della comunicazione del M5S e del suo presidente. L’ex premier e attuale leader dei pentastellati, che ha concesso a tutti il via libera per autocandidarsi in base al regolamento, non si è ancora espresso su quanto deciso da Rocco Casalino, finito ultimamente al centro delle polemiche per essere stato dipinto come l’artefice della gestione confusionaria della comunicazione dei 5 Stelle dopo lo strappo di Conte con il Premier Draghi e il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)non si candiderà alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Fonti interne parlano di un’indecisione che si sarebbe protratta fino all’ultimo: prima la sua autotura sembrava cosa certa, poi la scelta definitiva dello spin doctor di Giuseppe Conte, per il quale ha evidentemente prevalso la volontà di continuare ad occuparsi della comunicazione del M5S e del suo presidente. L’ex premier e attuale leader dei pentastellati, che ha concesso a tutti il via libera per autorsi in base al regolamento, non si è ancora espresso su quanto deciso da, finito ultimamente al centro delle polemiche per essere stato dipinto come l’artefice della gestione confusionaria della comunicazione dei 5 Stelle dopo lo strappo di Conte con il Premier Draghi e il ...

